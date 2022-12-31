今年蟬聯彰化地王的仍是由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段，每坪來到69.6萬元，相較去年微漲0.62％。（本報資料照片）

彰化縣2023年度公告土地現值調整，經地價及標準地價評議委員會評議通過，相較去年微漲1.2％，將於2023年1月1日公告。而今年蟬聯彰化地王的仍是由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段，每坪來到69.6萬元，相較去年微漲0.62％。

彰化縣政府地政處表示，2023年度公告土地現值調整以地價平衡性為基準，採漸進平穩方式辦理，而公告土地現值主要是作為土地買賣移轉時申報土地移轉現值作參考，並不是課徵地價稅的依據，因此不會對地價稅產生影響。

今年土地現值調整考量整體經濟發展、財政、民眾稅賦負擔、公平等因素，以地價區段間的地價均衡性及實價登錄交易價差較大的地區作為檢討依據，並進行適度調整，這次全縣26鄉鎮市共有7730個地價區段，進入彰化地價及標準地價評議委員會審議綜合評估內。

地政處說，審議結果以一般正常交易價格變動情形來說，相較前期微幅成長1.05％。其中公告土地現值對於一般正常交易價格占比約為90.57％，適時合理反應市價行情，地價區段則有6成凍漲，整體較2022年微調1.2％。

根據地政處公布結果，今年彰化縣地王仍由彰化市的民族路東側、中華路口至合作金庫彰營支庫的商業區蟬聯，宗地公告土地現值每坪來到69.6萬元，相較去年微幅調漲0.62％；而全縣最高地價區段則是位於彰化市民族路兩側、中華路口至太平街，區段公告土地現值為每坪也來到53.55萬元。

而彰化最低地價區段則出現在彰化縣大城鄉，東至海堤、南至臺西段界，北至魚寮溪出海口之海埔新生地，該區段公告現值為每坪364元。民眾如需查詢2023年公告土地現值，也可以在2023年1月1日公告後，至縣府地政處網站查詢。