隨著2023年即將到來，許多人在乎明年的運勢走向，都期待好事降臨，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文表示，2023年12星座財運會大洗牌，記得同時參考太陽及上升星座，尤其是第一名的雙魚，身旁有財神相隨，整體好運連連。

▍第12名：水瓶座（1月20日～2月18日）

時運不濟，慎防詐騙

▍第11名：獅子座（7月23日～8月22日）

清償債務，人生無憂

▍第10名：雙子座（5月21日～6月21日）

工作穩定，安分守己

▍第9名：天蠍座（10月24日～11月22日）

工作穩定，衣食無憂

▍第8名：摩羯座（12月22日～1月19日）

積善之家，必有餘慶

▍第7名：巨蟹座（6月22日～7月22日）

因名得利，越忙越旺

▍第6名：射手座（11月23日～12月21日）

偏財運佳，小錢不斷

▍第5名：天秤座（9月23日～10月23日）

合作創富，共享成果

▍第4名：處女座（8月23日～9月22日）

投資精準，獲利翻倍

▍第3名：金牛座（4月20日～5月20日）

倒吃甘蔗，後發先至

▍第2名：牡羊座（3月21日～4月19日）

出國旅行，遇到財神

▍第1名：雙魚座（2月19日～3月20日）

有夢最美，財神相隨

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