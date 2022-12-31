隨著2023年即將到來，許多人在乎明年的運勢走向，都期待好事降臨，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文表示，2023年12星座財運會大洗牌，記得同時參考太陽及上升星座，尤其是第一名的雙魚，身旁有財神相隨，整體好運連連。
▍第12名：水瓶座（1月20日～2月18日）
時運不濟，慎防詐騙
▍第11名：獅子座（7月23日～8月22日）
清償債務，人生無憂
▍第10名：雙子座（5月21日～6月21日）
工作穩定，安分守己
▍第9名：天蠍座（10月24日～11月22日）
工作穩定，衣食無憂
▍第8名：摩羯座（12月22日～1月19日）
積善之家，必有餘慶
▍第7名：巨蟹座（6月22日～7月22日）
因名得利，越忙越旺
▍第6名：射手座（11月23日～12月21日）
偏財運佳，小錢不斷
▍第5名：天秤座（9月23日～10月23日）
合作創富，共享成果
▍第4名：處女座（8月23日～9月22日）
投資精準，獲利翻倍
▍第3名：金牛座（4月20日～5月20日）
倒吃甘蔗，後發先至
▍第2名：牡羊座（3月21日～4月19日）
出國旅行，遇到財神
▍第1名：雙魚座（2月19日～3月20日）
有夢最美，財神相隨
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