王鴻薇反嗆，吳怡農動不動就丟紅帽子，無庸置疑是操作抗中保農。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

吳怡農認為，王鴻薇沒有舉例，這樣他很難回應。（李奇叡攝）

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇昨批，民進黨和吳怡農扭曲她的談話，想操作「抗中保農」，民進黨候選人吳怡農隨後回酸，王的口號很多、標籤也很多。王鴻薇今上午再反嗆，吳怡農動不動就丟紅帽子，無庸置疑是操作抗中保農。

王鴻薇今天上午前往濱江市場內部果菜批發市場拜票，吳怡農則在外部傳統市場拉票，兩人未碰面。王鴻薇受訪時表示，前幾天她拜訪蔬果公會，蔬果公會的理事長、理監事非常熱情，說要陪她一起走內部攤販，所以將行程安排在今天，她昨天才知道吳怡農今天也來濱江市場，最後衝刺階段大家都會盡量爭取民眾支持，倒是沒有較勁的意味，因為這是2、3天前就安排好的行程。

另外，王鴻薇也稱讚，昨有看到吳怡農太太顏采薇陪伴吳怡農掃街，很漂亮，至於她自己的部分，也有很多人都看到她先生好幾次陪著她，後續是否會有其他家人陪同，則沒有具體規畫。由於今天恰好是吳怡農生日，王鴻薇也祝福吳怡農生日快樂，並表示今天也是跨年，同時祝福所有人新年快樂。

至於吳怡農稱「抗中保農」是貼標籤，王鴻薇回應，這陣子民進黨跟吳怡農團隊提到很多事情時，確實都在丟紅帽子，過去在好多次選舉裡，大家也看到民進黨一直在操作抗中保台，如果今天吳怡農還是循著民進黨這些老路、老步數，動不動丟紅帽子，這當然就是抗中保農的操作，這無庸置疑。

針對王鴻薇說法，吳怡農受訪時則表示，王鴻薇沒有舉例，這樣他很難回應，不過他要說的是，從選舉第一天就告訴大家，要堅持正向選舉，選舉討論應回歸政見，儘管對手陣營謾罵、抹黑、噴口水，想要製造衝突，但他還是會堅持正向選舉，支持國家安全、競爭力，提升台北樣貌。