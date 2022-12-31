誰能想到時隔54年，竟然還能找回自己錢包？美國西維吉尼亞州1名女士很久以前在學校活動中弄丟了了自己的錢包，這麽久了早就忘了，沒想到，舊校舍進行工程時，竟然讓它重現天日，在承包商的努力下，成功聯繫上失主。

My lost wallet was returned after 54 years — 'Never thought I would see' https://t.co/KZT8iyiN9g pic.twitter.com/fbtKHWiPUw — New York Post (@nypost) December 31, 2022

據《紐約郵報》（New York Post）30日報導，莎朗・戴（Sharon Day）1968年在她16歲時的一次高中舞會上，把她的錢包隨手一放，之後就再也找不到。時隔多年，正在學校大樓進行裝修工程承包商，在管道中發現了這個錢包。

工程承包公司的老闆史考特（Bradley Scott）：「當我們在翻修管道系統時，這個錢包掉了出來。」他還指著學校的天花板說：「你實際上仍然可以看到那裡有一隻舊鞋。還有一些其他的東西。」

史考特：「這個管道幾十年來一直被栓住，所以施工時等於發現了一個時間膠囊，裡面有各式各樣的物品，包括拳擊比賽門票、鞋子和戴女士的錢包」

「當我們發現那個錢包的時候，感覺很特別，就是，我們覺得實際上可以找到這個人，」史考特說他決心找到錢包的主人，並在Facebook上尋找戴的下落，在不到一周的時間裡，就找到了戴。

很正常，在錢包多年前失蹤後，戴女士再也沒有考慮過這個錢包。她驚訝表示：「我從來沒有想過時隔54年後還能見到這個錢包，」

睹物生情，戴很興奮重新發現了被鎖在母校天花板中，她的舊物品和照片。她承認，感覺自己又回到了2年前永久關閉的費耶特維爾高中（Fayetteville High School），並準備將這些跨越半個世紀的物品整理成冊。

「我很興奮，因為我知道有屬於我的東西，我喜歡這些照片，我喜歡和我一起上學的人和朋友，」