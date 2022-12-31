醫師高萬清呼籲，若幼兒高燒不退、或微發燒出現痙攣現象，務必就醫。（竹山秀傳醫院提供／楊靜茹南投傳真）

第3波新冠肺炎本土疫情來勢洶洶，確診過仍有重複感染的風險，經統計重複感染人數累計破10萬例，家長對家中幼兒感染新冠肺炎，都會特別留意可能出現類似感冒的上呼吸道症狀、發燒等症狀，卻可能忽略「熱性痙攣」的發生，竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清呼籲，若幼兒高燒不退、或微發燒出現痙攣現象，務必盡快送醫。

高萬清醫師表示，「熱性痙攣」常見於兒童因體溫突然升高所引起痙攣的現象，並非是感染新冠病毒，而是因為兒童腦部組織發展尚未成熟，如果身體有發炎現象，容易引起腦部組織產生放電反應，而產生痙攣，稍微發燒都可能發生痙攣。

熱性痙攣常發生在6個月至5歲大幼童，尤其以9至18個月大幼兒為好發年紀，盛行率約為1-2％。而通常會在發燒後2-6小時內發作，大多會出現全身呈僵硬強直或陣攣性抽搐的狀態，也可能突然雙眼向上凝視且目光呆滯、嘴角抽動、甚至喪失意識。

高萬清提醒，熱性痙攣是短暫現象，可能持續1至3分鐘，忽然發生可能讓小朋友吃東西時噎到、高處攀爬時不慎跌落，讓狀況雪上加霜；若家中幼童發燒，建議家長每4小時觀察孩子的體溫、呼吸頻率，並留心意識和食慾，加強個人衛生習慣，頻繁清潔消毒。如果全身溫熱且大量流汗，應更換乾淨衣物、維持身體乾爽，並適時補充水分。