日本政府防衛省表示，北韓今天上午試射3枚彈道飛彈，推估全數掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。這是北韓繼12月23日後再度試射彈道飛彈，防衛省持續警戒。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄已指示相關部會全力蒐集情報及分析、提供民眾迅速且正確的資訊，及採取萬全態勢為難料事態預先做好準備。

日本政府已在首相官邸危機管理中心所設置的官邸對策室中，召集由相關部會負責人為成員的緊急小組，負責蒐集情報及確認是否造成危害等工作。

根據目前所知，北韓這3枚彈道飛彈最高飛行高度約100公里、飛行距離約350公里，推估掉落在朝鮮半島東岸附近的日本EEZ外側日本海。日方目前未接獲有船舶或航機遭受波及。

防衛省相關人士說，北韓今天試射可能是不滿南韓國防部12月30日公布實施使用固態燃料的火箭試驗，防衛省將持續保持警戒。

防衛省等單位表示，今天是北韓今年第37次試射彈道飛彈等物體，特別是從9月下旬到11月間就試射16次，頻率之高前所未見。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111231