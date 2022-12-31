改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的正妹電玩直播主「Molly翎熹」，以黑馬之姿順利當選嘉義市議員，懂得掌握流量密碼的她，在2022倒數第二天時曬出一張養眼照，只見一對傲人北半球全被看光，引發網友暴動。

田慎節昨(30日)在臉書發文，她表示：「2022最後一個上班日，希望今天的大家都過得開心」，接著曬出一張自拍照，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，放電的眼神瞬間電暈不少粉絲，接著視線往下一移，一對傲人北半球不僅大方見客，更擠出一條深邃事業線，讓網友看得血脈賁張，不到一天時間就吸引上萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「全亞洲最有誠意的女孩」、「今天不開心，被老闆幹譙，但看到你就開心了」、「事業有成，胸懷大志」、「議員出來送溫暖了」、「議員的當選，就是我們的開心」、「看到這張..我的2022年沒有遺憾了」、「身為頭號粉絲一定要按個讚」、「好想跟美女議員約會」、「庭院深深深幾許」。

田慎節參選時提出4點政見，分別是：「一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並列為傳統保護文化。二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。三、嘉義市性專區設立。四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」，一度在網路掀起熱烈討論。