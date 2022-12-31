元旦連續假期首日上午，北部國道部分路段出現壅塞，但全線仍算順暢，交通部高速公路局預估，中午過後駕駛人休息完畢，會再有一波車流上路，西部國道下午3時前陸續舒緩，國5南下則預計塞到下午4時。

高公局指出預估今日交通量為114百萬車公里，上午全國道路況皆大致正常，今日疏導措施包括0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路等。

高公局說，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

公路總局表示，今有返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道）、主要城際道路（台61線鳳鼻至香山、中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路）以及觀光景點周邊道路（北部台2線關渡至淡水及萬里至大武崙、台3線大溪及大湖，東部台9線礁溪）。