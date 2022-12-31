中國新任外交部長秦剛在外交部官網致辭表示，將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。

56歲的秦剛是天津市人，1988年起進入中國外交部工作，歷任外交部西歐司司長、駐英國公使、新聞司長兼發言人，禮賓司長，部長助理及副部長，2021年調任中國駐美大使。