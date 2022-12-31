受到新冠疫情擴散等因素衝擊，大陸31日上午公布的12月官方採購經理指數（PMI）皆比11月份進一步下滑，表現甚至比4月份上海封城時期要差，來到全年最低點。其中製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為47.0、41.6和42.6，顯示大陸經濟景氣水準總體有所回落。

綜合陸媒31日報導，受到國際經濟衰退陰霾影響，加上大陸政府近期逐步解封後致使民間染疫情況急速升溫下，大陸統計局31日公布的2022年12月官方PMI數據出現明顯滑落，顯示經濟活動仍持續收縮。

資料顯示，12月份大陸官方製造業PMI為47，製造業生產經營景氣水平較11月有所回落。從企業規模來看，大、中、小型企業PMI分別為48.3、46.4和44.7，月減0.8、1.7和0.9個百分點，均低於50臨界點。

從分類指數來看，構成製造業PMI的五個分類指數均低於50臨界點。其中，新訂單指數為43.9，月減2.5個百分點，表明製造業市場需求持續減少。原材料庫存指數為47.1，上升0.4個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅有所收窄。

從業人員指數為44.8，月減2.6個百分點，表明製造業企業用工景氣度降低。供應商配送時間指數為40.1，比11月下降6.6個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

另外，12月大陸非製造業PMI為41.6，也比11月份大幅下降5.1個百分點。