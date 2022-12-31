日前台中發生1輛客運公車撞死母嬰的悲劇，對此，高雄市交通局為了維護民眾用路安全及提升公車服務品質，加派人員於人潮較多路口進行公車稽查及路口停讓宣導，並不定時、不定點至路口稽查駕駛長行為，如查未依規定減速及禮讓行人，將依《道路交通管理處罰條例》移請警察局舉發。

元旦連假即將開始，後續緊接著就是春節連假，為維護民眾用路安全和提供優質公車服務品質，高雄市交通局除每月均召集業者檢討肇事案件型態、防制作為及宣導政令外，也訂定「公車停讓行人實施計畫」，全面要求公車駕駛長行經路口應減速，並擺頭確認左右方無行人後才可通行。

為加強力度，交通局則每周安排同仁不定時、不定點至路口稽查駕駛長行為，如查未依規定減速及禮讓行人情事，將依《道路交通管理處罰條例》移請警察局舉發。

交通局長張淑娟表示，維護行人用路安全及提供優質公車服務品質是市府的責任。而公車行經行人穿越道有行人穿越時，應停讓行人優先通過。為加強公車駕駛長正確路權觀念，已要求公車業者再加強並全面完成駕駛長路口停讓教育訓練。

另外，公車業者應每月安排秘密客於路口稽查駕駛長駕駛行為，對於高風險駕駛列管並定期輔導追蹤，交通局會將公車業者查察情形納入公車服務品質評鑑查核項目。同時要求業者出車前應檢查「車輛轉向警示器」、「行車視野輔助系統」、「ADAS系統(盲區偵測)」提升公車行車安全。