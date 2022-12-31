25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，擁有甜美臉蛋及E級上圍為人所知，過往因一張辣照被網友封為「平交道女神」。近期她將自己打扮成「耶誕兔女郎」甜邀粉絲們一同迎接兔年到來，只不過低胸上衣滑落差點大走光，讓網友看了大噴鼻血。

藍星蕾28日於IG更新3張美豔照片，只見照片中她身穿聖誕造型的低胸上衣，搭配一雙相當喜慶的兔耳朵髮飾，完美地將美豔誘惑與甜蜜可愛氣質揉合在一起。豈料，衣服的低胸設計，讓整個渾圓上緣大方露出，看似不小心滑落一樣，整片白嫩美肌都被看光，畫面十分火辣，讓網友們看得如癡如醉。

藍星蕾在貼文中寫下：「Are you ready for the new year count down party？準備好和我一起迎接兔年了嗎？」並預告31日當天會有活動，讓許多網友看了忍不住瘋狂留言大讚：「看的火氣上湧了」、「我獲得了快樂」、「怎麼可以那麼辣。」

此外，先前藍星蕾才剛與南韓知名網紅「DJ SODA」（黃素熙）同台演出，兩位火辣正妹合體，讓不少網友激動，驚呼：「合體了 嗨起來」、「DJ amber（藍星蕾） 遇見SODA」、「強強對決」、「是Korea（韓國） Vs msia（馬來西亞）的對戰」、「妳們可以組團了。」掀起陣陣討論聲浪。