25歲DJ藍星蕾(Amber Na)出生於馬來西亞,擁有甜美臉蛋及E級上圍為人所知,過往因一張辣照被網友封為「平交道女神」。近期她將自己打扮成「耶誕兔女郎」甜邀粉絲們一同迎接兔年到來,只不過低胸上衣滑落差點大走光,讓網友看了大噴鼻血。

藍星蕾28日於IG更新3張美豔照片,只見照片中她身穿聖誕造型的低胸上衣,搭配一雙相當喜慶的兔耳朵髮飾,完美地將美豔誘惑與甜蜜可愛氣質揉合在一起。豈料,衣服的低胸設計,讓整個渾圓上緣大方露出,看似不小心滑落一樣,整片白嫩美肌都被看光,畫面十分火辣,讓網友們看得如癡如醉。

藍星蕾在貼文中寫下:「Are you ready for the new year count down party?準備好和我一起迎接兔年了嗎?」並預告31日當天會有活動,讓許多網友看了忍不住瘋狂留言大讚:「看的火氣上湧了」、「我獲得了快樂」、「怎麼可以那麼辣。」

此外,先前藍星蕾才剛與南韓知名網紅「DJ SODA」(黃素熙)同台演出,兩位火辣正妹合體,讓不少網友激動,驚呼:「合體了 嗨起來」、「DJ amber(藍星蕾) 遇見SODA」、「強強對決」、「是Korea(韓國) Vs msia(馬來西亞)的對戰」、「妳們可以組團了。」掀起陣陣討論聲浪。