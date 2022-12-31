據香港《經濟日報》報導，英國、法國一改先前的態度，30日分別宣布對中國大陸入境旅客採取新的防疫措施，包括入境前提交核酸檢測陰性證明，以及入境時接受隨機篩檢，以防止疫情大規模傳入。

英國政府30日晚間宣布，自明年1月5日起，從中國大陸入境的旅客在出發前取得酸檢測陰性證明，同月8日起對中國旅客進行抽樣採檢。目前新規定僅適用於入境英格蘭機場的入境旅客，但英國健康安全局稱，當局正與蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府協調，確保規定能盡快在全國落實，但也表明這些措施是暫時性質。

法國政府同日決定，將要求中國入境旅客提交出發前48小時的核酸陰性證明，並將在機場進行隨機篩檢，另中法直飛航班上的所有旅客必須佩戴口罩。

在措施宣布前一天，英國首相府發言人才表明，儘管大陸的病例急增，但沒有計畫對中國旅客實施限制，並指其不在英國的考慮範圍內。法國則曾在美國、日本等採取新措施時表明，中國大陸流行的是Omicron病毒，沒有必要實施針對性措施。法國駐華大使館當時還表示，法國已經張開雙臂歡迎中國朋友前來。