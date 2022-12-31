民進黨立院黨團總召柯建銘。（中評社）

民進黨28日公布敗選檢討報告，林智堅是唯一被具體點到名字的人，他的「政治師父」民進黨立院黨團總召柯建銘被問到會不會對於林智堅在敗選檢討被點名感到心疼？他則沒有回應。

民進黨於28日公布敗選檢討報告，共寫了1萬0549字，分析五大因素，包括年輕中間選民流失、黑金治安問題、提名機制、文宣未見主要論述，最後是林智堅論文影響。報告內未提到「蔡英文」或「黨主席」的字眼及所須負的責任，唯一提到的人名是林智堅。

林智堅28日晚在臉書表示，敗選檢討報告，他是唯一被具體提到名字的人，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示最深切的歉意。

林智堅也強調，參選桃園市長並不在自己的人生規畫，是配合民進黨整體選戰布局，黨中央極力勸說才出馬。

而林智堅被黨內檢討報告唯一具體點名是敗選原因之一，他的「政治師父」有沒有什麼看法？根據《中評社》30日報導，民進黨立院黨團總召柯建銘被問到會不會對於林智堅在敗選檢討被點名感到心疼？他則沒有回應。