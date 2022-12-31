中正一警方指出，為準備2023年元旦升旗典禮，總統府周遭道路，將於31日晚間9時，一直到2023年1月1日下午3時，實施3階段交通管制，提醒民眾往來行車經過時避開並聽從警方疏導，以維交通順暢。

警方3階段管制包括：

第1階段核心區域，自12日31日晚9時至2023年1月1日下午3時，進行人、車管制，貴陽街、寶慶路及懷寧街等汽、機車停車格位全部暫停使用。

第2階段2023年1月1日凌晨4時至上午8時，擴大總統府周遭各主要路段，全面實施車輛管制及安檢。

第3階段2023年1月1日上午8時至下午3時，進行元旦升旗相關硬體設備撤場，視狀況實施部分區域彈性交管，請民眾提前規劃行程，並遵守現場交管人員指揮，改道通行。

台北市停車管理工程處已發布公有汽機車格禁止停車公告張貼周知，活動期間警方也將視狀況配合擴大交通管制以紓解車流，提醒民眾應隨時收聽路況報導，避開管制路段，提前改道行駛，且勿任意違規停車，必要時警方將執法取締及拖吊，以維護升旗典禮順利進行。