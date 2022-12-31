士林地檢署近日搜索高端與其母公司基亞生物科技，調查涉嫌內線交易案。中廣董事長趙少康今(31)日在臉書點名總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等民進黨的大頭都是造成高端內線交易的共犯結構，「蔡英文尤其是造成共犯結構的始作俑者」。

趙少康今日在臉書以「高端搞內線，蔡英文縱容的」為題發文，並表示蔡英文打著支持國產的旗號，把高端捧上了天，好像只有打高端才是愛台灣，把打高端變成一種意識形態，不打高端就是對蔡英文不敬不忠，逼得民進黨的部長、立委都要紛紛打高端來表態。趙痛批蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、陳時中，都是造成高端內線交易的共犯結構，其中蔡英文是造成共犯結構的始作俑者。

趙少康痛批，在這種政治正確的氛圍下，高端的市值從30億被炒作拉抬到800多億，中間有多次跳空漲停的時機都很奇怪，「我才不相信沒有人在中間搞鬼，搞內線的有恃無恐，反正有蔡英文罩，怕什麼？檢調也不敢碰」。

趙少康認為，若非九合一選舉民進黨大敗，保證高端還不會出事。趙少康說現在要查的不只是內線，還要查誰護航高端一關一關的過？誰用人頭插股？「綠金沆瀣一氣，假藉疫情大發國難財，真是可惡到了極點，蔡英文還在那裡默不吭聲裝無辜？高端出了這麼大的醜聞，一路袒護高端的蔡英文：妳要不要出來說說話，讓媒體問到飽？」