雪季緊急醫療支援計畫已第16年，在松雪樓提供登山遊客緊急需要。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

寒流一波接一波，海拔超過3000公尺的合歡山區是熱門的追雪景點，因應雪季來臨，花蓮北區4家醫院合作，在合歡山松雪樓成立全國唯一的高山緊急醫療站，明年元旦起至2月底啟動雪季醫療勤務，周末假日、連假及春節都有醫護團隊駐站，提供即時緊急醫療服務。

根據統計，每年上合歡山的遊客人數約有8萬人次，雪季更是熱門時段。花蓮衛生局表示，高山是高海拔、低氧、低溫環境，容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀，民眾若需要緊急醫療需求，由合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院約需2小時，如遇大量上山遊客車多壅塞，時間恐延長。

雪季緊急醫療支援計畫已邁入第16年，去年共服務301人次，其中多數因高山症相關症狀需醫療處置。因應雪季遊客緊急需要，位於松雪樓的高山緊急醫療站將於明年1月1日至2月28日啟動。

衛生局表示，將由國軍花蓮總醫院負責統籌，結合門諾醫院、花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院等4家醫院共同執行，在松雪樓設置配攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救設備。

4家醫院醫護輪班，在每個週末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）上山駐站，有1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛，共同執班24小時不間斷，第一時間緩減民眾不適的症狀，並評估是否要下山後送到醫院。

衛生局也提醒，今年松雪樓醫療站因配合公路總局太魯閣工務段養護台8線，在「117k＋400關原災害路段搶修」實施交通管制，調整假日設站時間為上午12時30分開始，遊客上山前請確認道路安全資訊，確保行車安全。

衛生局長朱家祥感謝醫護人員犧牲假日與年節支援雪季醫護勤務，呼籲遊客一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備，仍放置在松雪樓醫療站內，頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。