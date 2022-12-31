【全程字幕】狠批花敬群「極度傲慢」 王鴻薇：綠的敗選檢討只是紙上談兵 @ChinaTimes ​

國民黨立委李貴敏日前為駭客兜售我國國民戶政資料一事，質詢內政部代理部長花敬群，不料兩人話不投機，唇槍舌戰，花敬群還逕自離開備詢台，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇對此痛批花敬群「極度傲慢」，並表示這代表民進黨的檢討只流於紙上談兵，沒有真正反省。

王鴻薇今受訪時說，其實大家先前就說過，民進黨政府執政無能，面對在野黨的質疑或質詢，都非常傲慢，而且完全不尊重議會程序，甚至用反質詢的方式，過去包含行政院長蘇貞昌的行為，大家也都看到了。

王鴻薇說，這次花敬群被質詢的是台灣戶政資料外洩議題，2300多萬筆戶政資料外洩，這當然非常嚴重啊！那在野黨立委質詢不對嗎？但是大家看到花敬群的嘴臉，不是假裝聽不見就是假裝不懂，甚至反質詢，甚至還離開備詢台，那這代表民進黨經過11月26日大敗之後，顯然民進黨所謂的檢討只有紙上談兵，沒有真正反省跟檢討。

至於國民黨台北市士林北投區新科議員林杏兒被指曾姓樁腳涉現金買票，昨還被士林地檢署提起當選無效之訴，傳出黨內有不滿聲浪，王鴻薇則強調，這件事情已經進入司法調查，就是尊重整個司法程序，這也是尊重各方意見。