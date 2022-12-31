被封為美國傳奇主播一姐的芭芭拉華特斯（Barbara Walters），過去打破女性無法擔任主播的規則，成為《美國廣播新聞網（ABC）》等多個電視台首位女性主播，今稍早傳出她在美國當地時間30日過世，享耆壽93歲。她2013年就進入半退休狀態，隔年更是光榮退休，引來眾多大咖名人現身她最後一次錄影，ABC在紐約的新聞總部大樓還有她的名字，紀念她的卓越貢獻。

芭芭拉華特斯1960年代初期加入NBC新聞節目，與主持人休唐斯（Hugh Downs）合作嶄露頭角，之後更因接棒休唐斯的主持人過世後，被推派成為主持人，成為全美該新聞節目的首位主持人，之後她轉到ABC服務，主持新聞節目《20/20》長達25年。

除了新聞節目外，芭芭拉華特斯更製作脫口秀節目《觀點》，並擔任其主持人，在《觀點》播出16季後，芭芭拉華特斯一度表示要從主持人身分退休轉做幕後，但不久後又重返工作崗位，2013年才二度宣告隔年將真正退休，她53年的新聞事業也正式劃下句點，最後一集節目前國務卿希拉蕊柯林頓、影帝麥克道格拉斯和名嘴歐普拉等人都驚喜現身，表揚並感謝她一輩子對新聞事業的貢獻。

稍早，芭芭拉華特斯的老東家以插播方式報導了她的死訊，但沒說明死因，她過去訪問過的名人無數，包括歷任的美國總統、前英國首相柴契爾夫人、古巴強人卡斯楚、前伊拉克總統海珊等，問題都相當直接，也讓她獲得不少觀眾緣，成為家喻戶曉、值得相信的公眾人物之一。