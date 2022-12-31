彰化靠做工維生的連姓男子，因缺錢花用在網路看到借貸訊息，私訊對方並借款了3萬元，但因無能力還款，加上利息過高，被壓得喘不過去，經友人的勸說下求助警方，田中警分局表示，經換算連男借貸年利竟高達4258％，訊後查出高利貸集團張姓男子等人到案說明，詢後依重利罪嫌函送法辦。

彰化連姓男子因為收入不穩，被生活壓力壓得喘不過氣，在網路上看到借錢訊息就留電話給對方，前後一共向10餘家的網路借貸借錢，從3至5萬元不等，不過借3萬10天的利息就超過2萬1仟元，被逼債的連男因無力償還，甚至有輕生的念頭，所幸在友人的勸說求助警方幫忙。

田中警分局偵查隊長賴建男表示，連男供稱與網路借貸約定地點當面借款，事後還款則由匯款方式還款，根據連男提供的資料換算，年利竟高達4258％，等同20天後要還5萬1千元，循線深入追查下，查出高利貸集團張姓男子等人到案說明，詢後依重利罪嫌函送法辦。

賴建男強調，連男向好幾家網路放款借貸，後續透過集團提供的借還款帳戶進行調查，包括金流、身份等擴大偵辦。

田中分局分局長林詔徹表示，許多被害人都是因為生活困頓急需用錢，迫不得已才向網路放款集團借貸，而這些不肖的放款集團也是利用民眾此心裡，放高利貸給無辜民眾，甚至衍伸後續暴力討債等情事，呼籲民眾若有財務上需求，要循合法管道向銀行申請貸款以免陷入錢坑無底洞。

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