台東21歲李姓男子因借錢未還，25歲陳男日前夥同9名友人（其中3人未成年），涉嫌以尼龍繩綑綁李雙手，控制其行動，並活活將其毆打致死，警方拘提10人依傷害致死、妨害自由罪移送。檢察官聲請羈押禁見，台東地方法院30日下午庭訊結束，裁定收押禁見獲准。

台東地院表示，由於案情尚待釐清，法官認為涉案10名犯嫌串證嫌疑重大，且有逃亡之虞，經詢問後少年法庭裁定3名未成年犯嫌收容禁見，刑事庭裁定7名成年犯嫌收押禁見。

據悉，25歲陳姓男子與21歲李姓男子雙方認識多年，有債務糾紛，陳27日上午約李從台東市到他卑南鄉太平路租屋處談判，找來9名男女助陣，以尼龍繩綑綁李雙手，控制其行動。

10名惡煞徒手及拿藤條、水管毆打李男。28日下午3點多，陳撥打119指有人倒在家中浴室門口沒有呼吸、心跳，救護員趕到接手急救時，李已無生命跡象，送醫搶救不治。

由於李全身多處外傷，雙手被綁尼龍繩，救護人員通報警方。員警檢視遺體傷勢研判遭施暴，報請檢察官相驗查明死因，發現浴室洗手台破碎，懷疑曾發生打鬥，封鎖現場採證。

專案小組經調閱監視器追查，鎖定報案陳男涉有重嫌，3小時後拘提到案，陸續查獲9名同夥。在警詢時陳男供稱，李借錢都沒還，只是出手教訓，沒想到下手太重，發現李沒氣息後報案。