NEW FRANCHISE RECORD 🚨



CJ McCollum with his 11th three of the game!



Up to 42 points 🔥 pic.twitter.com/JwQ0oRSHzr — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 31, 2022

只能說在麥科倫31日眼中，籃框就跟海一樣大！麥科倫全場投20中13，含三分球投16中11，轟下全場最高42分，11顆三分球更刷新鵜鶘隊史紀錄，「爆鞋哥」錫安威廉森也拿36分，鵜鶘最後以127比116擊退七六人搶到5連勝，更以23勝12敗續居西區龍頭。

兩隊打完上半場，鵜鶘67比60領先七六人，不過來到下半場，整個局勢都被麥科倫神準三分外線帶走，就算七六人持續想要追回失分，恩比德、哈登、托必亞斯哈里斯等人輪流開火，鵜鶘仍有辦法保持10分上下領先優勢，直到比賽結束槍響。

鵜鶘除了麥科倫、錫安威廉斯，威利赫南戈梅茲也替補貢獻13分，瓦蘭丘納斯10分、9籃板；七六人以恩比德37分、8籃板及5助攻表現較佳，哈登20分、10助攻，托必亞斯哈里斯14分，馬克塞雖在今天宣告傷癒復出，卻僅替補拿下9分。

不過鵜鶘獨居西區龍頭時間並未維持太久，因為隨後金塊也靠約基奇19分、12助攻與12籃板的大三元演出，最後以124比119擊敗熱火，同樣拿到23勝12敗跟鵜鶘並列西區龍頭，波特也幫金塊貢獻20分，海蘭德16分，熱火以希洛26分最高。