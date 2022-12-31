今日剛好是吳怡農的42歲生日，有支持者在吳怡農結束媒體聯訪時闖入祝賀，給他生日蛋糕。（趙雙傑攝）

民進黨立委范雲昨表示，自己認為女性也要當兵，她將會提案修改《兵役法》，期待迎接不分性別共同守護國家的那天，對此民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農強調，應該要一步一步來，現在先讓大家了解具體訓練內容，後面才有可能擴大參與。

吳怡農今至濱江市場掃街，受訪時表示其實女性國人已經在軍中服務很久，軍中有弟兄、姊妹，大家每天都透過自己的行動在守護家園。

吳怡農認為，志願役已經有女性夥伴長期參與，義務役則需要一步一步來，現在需要跟社會說明的是義務役具體的訓練內容，訓練內容有充分交代，讓大家了解這次役期延長所搭配的訓練內容，這是第一步要做的事，後面才有可能擴大參與。

因今日剛好是吳怡農的42歲生日，有支持者在吳怡農結束媒體聯訪時闖入祝賀，給他生日蛋糕，吳怡農也許下願望，希望大家平平安安、開開心心，1月8號一起投下這票，讓民主政治更正向、更正面、更乾淨。對於王鴻薇的隔空祝福，吳怡農也道謝，並祝王鴻薇和所有朋友新年快樂。

吳怡農昨帶著太太顏采薇一起掃街引發關注，吳怡農也說，其實很多親戚、朋友和家人都有在幫忙拉票，在後援會當志工，自發性地在社區幫忙發面紙和海報，很感謝大家的幫忙，也感謝議員夥伴的支持。

媒體追問，是否有要和老婆一起慶祝生日，吳怡農表示，兩人今天早上7點半有一起去公園拜票，媒體再問難道顏采薇沒有抱怨嗎？吳怡農聽聞笑說「她說就等1月8日選舉完再好好說」，並強調明天還有早上6點的行程，今天跨年不能太晚睡。