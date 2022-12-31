從人氣選秀節目《原子少年》中出道的AcQUA源少年，今年8月成團至今擄獲不少粉絲，狹帶著高人氣首度參與跨年晚會，便受到台中兩場跨年演唱會的邀請，此次登台服裝則攜手知名旅應設計師APUJAN詹朴打造，以品牌標誌性的太空船、翼手龍、雲朵等圖樣妝點服裝，並融入AcQUA專屬刺繡，形象照於跨年演出前釋出，獲得粉絲好評，雖然跨年天氣平均溫度約在19度，當天身穿短褲的林毓家笑說：「終於可以露出我的美腿了。」

「AcQUA源少年」李秉諭（左起）、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道，將首度登上跨年晚會演出。（種子音樂提供）

AcQUA源少年跨年戰服以APUJAN擅長的奇幻風格，將星球、太空船等元素融入，與團員本身青春氣質不謀而合。（種子音樂提供）

旅英設計師詹朴同名品牌APUJAN，設計主題經常以奇幻、宇宙、時間有關，本次為襯托屬於少年們的青春活力，全系列運用深淺不一的水藍色，以及基本色系黑白灰為主色調，配合「水星」為主軸創作出緹花針織，搭配襯衫、不對稱領外套等，並在緹花中放入星球、太空船、羊、翼手龍、雲朵、菱形格紋等圖騰，塑造兼具青春活力不失正式的時尚穿搭風格。喜歡、適合正裝風格的須弘道，此次跨年服裝也以深藍色西裝亮相，「很適合我偏瘦的身材，也顯得腿又更長，加上用藍色作為搭配，結合AcQUA水的元素非常搭。」同樣著西裝的還有對內的舞蹈擔當李秉諭，「設計師為了讓身為舞蹈擔當的我好跳舞，在材質方面花心思，讓整套服裝很有彈性、很好跳舞。」至於袖口的專屬刺繡則是團員們都十分喜愛的細節。

除跨年戰服的搶先露出外，他們也透露近期準備跨年演唱會之外，也即將推出下一首全新音樂作品，期待大家會喜歡。