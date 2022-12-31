澎湃新聞12月31日報導，隨著「沉默性缺氧」問題受到公眾關注，血氧儀（機）也成為市場上又一個面臨著漲價、缺貨的「爆款」。有媒體報導指出，血氧儀在多個電商平台熱銷斷貨同時，價格也隨之上漲。其中，不乏有商家將原本不足百元（人民幣，下同，約合新台幣435元）的血氧儀現貨炒作至千元。

澎湃新聞報導，目前已有多地基層醫療機構提供免費血氧檢測服務，甚至也有個別地區為重點人群免費發放血氧儀。

比如，海南省海口市衛健委12月30日發布消息稱，為降低老年人呼吸系統重症發生率，海口市、區疫情防控指揮部組織基層醫療機構為65歲以上有呼吸系統疾病老人就診時提供免費血氧檢測和氧療服務。

消息稱，海口市疫情防控指揮部將儲備的800瓶40L氧氣瓶、500瓶10L氧氣瓶陸續投放到基層醫療衛生機構（含各街道社區衛生服務機構、各鄉鎮衛生院和村衛生室）。從12月30日起，血氧飽和度低於95％或有吸氧需求的老人可前往基層醫療機構就近吸氧；老人行動不便的可由家屬向基層醫療機構借便攜氧氣瓶或攜帶氧氣袋去機構充氧。

海口市衛健委同時指出，從12月26日開始，海口市120急救中心監測到老年人因發熱和呼吸系統疾病需要救護車的人數逐漸上升。截至12月30日，需要救護車的65歲以上老年人患者達到了70％以上。在這些老年人患者當中，有不少發生了「沉默性缺氧」。

此外，江蘇省常州市新北區、湖南省邵陽市隆回縣等地，也將一批血氧儀投入基層醫療衛生機構，為群眾提供免費血氧檢測。

值得一提的是，還有北京市海澱區海澱街道、內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區曙光鄉等個別地區，為轄區內的重點人群免費發放血氧檢測儀。

微信公眾號「海澱街道之聲」12月30日發布消息稱，為全力做好老年群體健康監測，連日來，海澱街道分批次向轄區80歲以上的獨居老人發放血氧檢測儀，詳細告知老人使用方法，並叮囑老人如果血氧飽和度低於一定數值要及時聯繫，社區將根據老人實際情況及家屬意願做好入戶問診和協助送醫工作。

關於指壓式脈搏血氧儀當前的產能問題，大陸工信部在12月29日召開的疫情防控重點醫療物資保障情況新聞發布會上曾提到，工信部組織北京、河北、江蘇、深圳等地的工信主管部門和生產企業加大了指壓式脈搏血氧儀的生產供應，日產量也從11月初的11.5萬部提升到超過25萬部。工信部將繼續幫助企業擴大產能，加快滿足市場的需求。