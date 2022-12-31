司嫌今相驗，多名親友到場。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區製毒工廠行刑式槍決命案，外號「黑仔」的司姓嫌犯開槍後，徒步逃到內坑山區墓園舉槍自盡。今日檢方相驗，司嫌的多名親友都到場，據了解，檢警初驗司的死因為一槍轟太陽穴，子彈右進左出死亡，下周四複驗。

34歲的司姓男子除了犯下大寮槍擊案釀1死1傷，外號「黑仔」的他，曾是中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉的手下，2008年在彰化犯下持M16掃射陳姓富商案，之後又因涉擄人勒贖案遭到通緝，成為刑事局「重要緊急查緝專案」查捕要犯，逃亡多年。

昨日警方循線終於在附近大寮區內坑墓園中找到司嫌的遺體，研判是開槍自戕，並起獲中有衣物的背包及以及15發子彈，及裝有7發子彈的作案用手槍。

檢警今上午進行相驗，司姓嫌犯多名親友皆到場，據悉，親友也希望能回到司嫌最後被尋獲點招魂，而檢警進行相驗後，據了解，初驗司男為舉槍自戕，子彈從太陽穴處右進左出，預計周四將再解剖複驗。

警方調查，該製毒集團以葉姓傷者及李姓男子為首，成員除黃姓死者、司姓槍手及麥姓二房東外，還有在逃的男子「阿成」，他案發當下疑似就在現場，但案發後卻人間蒸發，警方仍在全力追緝中。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！