郭鬼鬼日前捲入網紅私密片外洩風波，AV導演圤智雨表示主角應該就是她本人，更秀出與「中間人」對話截圖，強調「連警察都覺得照片是真的」，並提出開記者會的建議，強調若是假的就捐十萬給郭鬼鬼，沒想到郭鬼鬼卻先曬出捐款收據，表示把十萬捐出做公益而非拿來吵架，讓上千網友對她的善舉讚賞不已。

郭鬼鬼PO出捐贈10萬給公益團體紅心字會的照片，接著寫下：「出社會就要有賭上性命的勇氣，我捐十萬做公益，幫助弱勢家庭，不用十萬來吵架」，霸氣反擊圤智雨，接著舉電影《讓子彈飛》劇情做比喻，她表示：「無論六子吃了幾碗，對方都沒損失，就是要抹你一身屎，讓觀眾取笑看熱鬧，傷害已造成」，接著感嘆：「我說那不是我，他們說那就是你！柯南懂了！文字就是利刃，抹煞我的努力」，暗指近來屢遭人抹黑。

對於郭鬼鬼的善舉，網友紛紛留言：「鬼鬼女神美眉有愛心」、「一定是天使！人又美心又美！我太愛妳啦」、「最棒了，果真是我心目中的No.1」、「加油，希望妳不要被打敗了」、「有你真好⋯這社會需要你的正能量」、「做善事的人心裡都是美的」、「少去看那些酸民，這樣壓力比較小」、「真女人，有些說要捐給慈善機構的，連個影子都沒有」。

圤智雨無預警刪光instagram所有貼文。（圖／bcbcbabe IG ）

反觀AV導演圤智雨先前要求郭鬼鬼招開記者會，並準備交由專家鑑定真假，更放話「倘若假的就捐十萬給郭鬼鬼，若是真的希望郭鬼鬼當眾道歉」，如今無預警刪光instagram所有貼文，也未對此事做出回應，讓所有人摸不著頭緒。

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