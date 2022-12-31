子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

子賢。（陳俊吉攝）

男團B.T.O.D隊長子賢，是《全明星運動會》第4季藍隊成員，表現優異的他曾獲得MVP寶座，但他坦言在錄製第一集內容時，就因為本季的其他「怪物新人」感到挫折，「有幾位是國手出身，也有以前參加世大運、全中運的選手，他們每項素質都很高，我覺得比較我小隻，也沒有特別厲害的項目」。

他說加入第一個月就遇到低潮，心理的累加上練習造成的運動傷害、肌肉酸痛，讓他時刻都很緊繃，「雖然低潮但也沒時間思考，每天睡醒就要練習，回家也沒辦法去想，真的太累了」，他事後回想也說多虧那個月的磨合，讓他很適應運動員生活。

體型瘦弱的子賢在比帶式橄欖球時，遭撞倒後在地上翻滾一圈，賽後看到膝蓋腫脹，才感覺腰、腿、膝蓋的疼痛，為了不耽誤練習進度，他強忍疼痛近4個月才就醫治療，醫生診斷他骨盆嚴重傾斜，必須每周回診復健。愛跳舞的他坦言受傷時有哭，因為擔心傷勢會讓他再也不能跳舞，直到醫生說可以治療，他才放心。

《全明星4》初期，藍隊賽績處於劣勢，子賢說當時還沒選隊長，隊內也不比前幾季有年紀大、資歷深的前輩發聲，所以大家面對失分都不知如何解決，也害怕直接點出問題會影響隊內氣氛，直到輸掉10座獎盃，子賢終於按耐不住情緒，直接在練習時指導隊友，果然帶動隊內的氛圍，大家都跟著直接點出失分點。事後，大家有虧他臭臉，陳妤則稱讚他的做法很好，可以幫助藍隊快速找到錯誤。

他坦承隊內曾為了取得勝利發生爭執，但不管怎麼吵，大家都有默契的不讓情緒過夜，「我們經過比賽、練習有慢慢找到對方底線，所以會在底線之前用很直接的方式講出來，雖然有時會超過底線、吵架，但我覺得沒關係，把話說開就好」。

他說某次夜晚練習飛盤時，有色弱的黃宏軒站在達陣區卻因為看不清線，直接把飛盤丟出給他，他聽到黃宏軒指責他不接盤後，更是氣到不講話，「我回家後有跟他道歉，而且我隔天才知道，當時賴Ki不知道怎麼了，宏軒就去凶賴Ki，然後賴Ki超不爽的就去凶家佑，最後是家佑承擔了一切」，他說身為隊長的林家佑這半年沒對大家生氣過，即使有壓力、情緒，也都自己承受。

提到酸民的言論，子賢說他不太在乎，但有時看到莫名其妙的言論，他會覺得很不解，「之前比三對三籃球，因為只有宏軒會打，他打得非常辛苦，後來比賽輸了，就有網友說『啊那個最高（吳珝陽）、最矮（子賢）怎麼都沒上場？』我心裡想說『關我什麼事？我矮就一定要很會運球嗎？』，但那則按讚數很高，我後來也有按，真的蠻好笑的」。

子賢說，參加《全明星》後看到很多網友的建議、批評，但真正的辛苦，只有加入的成員才知道練習的辛苦跟團隊氛圍，「從節目看到表現不好，應該要更放寬心去看待，每個人都會有表現不好的時候，尤其在這麼高張力的訓練，一定會有受傷、感冒等疾病發生的時候，有太多情況會發生在錄影當天，有時候看到大家被罵真的很心疼，不管是藍隊，還是紅黃兩隊，或是有人因為傷痛退賽，等於他前面的努力都不見了，真的很可惜」，他希望大家可以多點鼓勵、少點批評，盡情支持自己的喜歡選手，一起享受《全明星》對來的感動。

隨著《全明星4》結束，子賢將回歸B.T.O.D活動，將這半年停擺的寫歌、MV拍攝補回，他常跟藍隊隊友、PINK FUN成員謝予容，趁練習空檔拍攝短影音，深受網友們喜愛，2人所屬的團體明年都將在高雄啤酒音樂節表演，屆時有望合體，打造耳目一新的舞台。