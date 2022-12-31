國產疫苗公司高端爆發內線交易案，檢方訊問母公司基亞董事長張世忠後，以30萬元交保。國民黨立委鄭麗文質疑綠營，真的對得起全台人民？

國產疫苗公司高端爆發內線交易案，檢調29日大動作搜索，約談高端母公司基亞董事長張世忠共18人，經漏夜複訊後，懷疑基亞、高端內部人涉及高端股票內線交易等，張世忠於30日以30萬元交保。

對此，國民黨立委鄭麗文在臉書質疑，高端因為國產疫苗的光環，獲綠營台灣價值認證而備受禮遇，不但高層召喚高端戰士施打，更趁機吹捧高端是另一座護國神山。過程中還不乏讓人覺得「擋BNT、護高端」的小動作，引起社會暴怒反彈！高端近年來股價戲劇性高漲，一路從28.5元漲到417元增幅高達14倍，如此明顯的變動真沒有炒股嫌疑？

鄭麗文直言，綠營還動用網軍、媒體，將外界憂慮質疑的聲音攻擊成阻礙國產疫苗發展的絆腳石，且高層長時間拒不露面接受採訪，但當高端股票一跌停時，居然破天荒現身開記者會，連演都不演。高端與綠營真沒有千絲萬縷的互利關係？到底有誰會相信？

鄭麗文也披露，檢方明明在2021年就組成專案小組，卻遲至縣市首長選舉後才進行搜查，為什麼選前不查？選舉過了那麼久才大動作兵分16路？拖到那麼晚才查？

另外，鄭麗文認為，高端原本市值21億元，最高時更高達800億元，結果犯嫌重大涉案人居然僅花 30、50 萬就交保？確定真的不是在開玩笑？

鄭麗文最後問綠營，真的對得起全台人民？