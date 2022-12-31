為了在合法的醫用大麻（Marijuana）領域實現自給自足，義大利正在軍事化管理的超潔淨植栽室裡，使用秘密營養劑種植醫療用大麻，讓人好奇的是，為何是軍隊？軍隊被授予義大利合法大麻供應商的角色有2個原因，首先需要在一個安全有保護的設施，其二，因為義大利軍隊幾十年來一直有從事制藥業務，如：解毒劑、瘧疾藥，因此才要求軍隊來處理這項任務。

Using secret nutrients and hi-tech growing rooms, the Italian army plans to produce 700kg of top-grade, distinctly sweet tasting, own-brand cannabis for legal medical purposes at its Florence lab in 2023https://t.co/ds8xbLvTb5 — Tom Kington (@tomkington) December 28, 2022

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）30日報導，明年起，義大利軍隊計劃生產700公斤的頂級大麻，以滿足該國每年為需要緩解疼痛的人（如癌症或帕金森病患者），以期能夠供給全國1,500公斤當中一半的需求。

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義大利國防工業局負責人拉托雷（Nicola Latorre）表示：「下一步是自給自足，這是我們的雄心壯志，」他負責監督這項行動。該機構是國防部的一個部門，負責處理國家國防企業的商業化問題。

因為軍隊暫時還不能種植的大麻，所以都從荷蘭、加拿大、丹麥和德國進口，但在佛羅倫斯附近的一個軍隊設施中，義大利國產大麻植栽和生產工作正在加速進行。

該設施負責人皮奇奥尼（Gabriele Picchioni）說：「我們在佛羅倫斯能做的是生產一種高度標準化的產品，所以劑量是不一樣的，價格則與我們現在為進口產品支付的價格相同。」

義大利軍隊的大麻種植業務於2014年啓動，在2020年產能達到50公斤，然後在2022年上升到300公斤。得益於越來越更多的種植室，為了明年能夠達到700公斤，技術人員正在完善照明、澆水、溫度和通風，他們正在使用內部開發的秘密營養物質混合物，與水培灌溉混合在一起。

A high ambition: Italian Army aims for self-sufficient cannabis market...https://t.co/lpPEfk4l2T — CBD Flowers UK (@cbdflowersuk) December 30, 2022

拉托雷說，同樣在2023年，該實驗室的目標是生產大麻浸泡的橄欖油，用戶可以以滴劑形式服用。

他補充說，5家私營公司將提供更多的母株，可以從這些母株實施扦插，不過，主要業務不會外包給私人公司，他解釋說。「國家將繼續這樣做，以確保品質和價格。」

官員們說，軍隊被授予義大利合法大麻供應商的角色有2個原因：需要在一個安全的設施來生產大麻，第2，以及因為軍隊幾十年來一直從事制藥業務，為士兵生產化學戰的解毒劑和瘧疾藥丸。

陸軍還生產所謂的孤兒藥，用來治療罕見疾病或病症的藥物，由於生產率低而被大公司忽視。該部門目前生產4種此類藥物，供應義大利的3000名病患。

隨著大麻生產的增加，軍隊已將其收穫的2種大麻註冊為品牌，FM1和FM2，意思即為「軍隊製藥」（Farmaceutico Militare）種大麻都含有不同含量的四氫大麻酚，這種化合物使大麻產生興奮感。

拉托雷說，他們部門的活動，促進了軍隊參與公共衛生部門的轉變，新冠肺炎加速了這一個趨勢，軍人在各地建立了治療救護帳設施並且運輸疫苗。

「新冠肺炎使我們看到公共衛生是如何與國家的國防和安全聯繫在一起的。」