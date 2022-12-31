北市信義路四段日前發生公車與行人碰撞的交通事故，一名男子不明原因穿越車道，與行駛在公車專用道的公車發生碰撞，男子頭部受創，送醫搶救後宣告不治。詳細車禍過程仍待警方調查釐清。

信義分局統計轄區今年發生A1事故(24小時內死亡之道路交通事故)4件，較去年同期減少3件，下降43％。但行人死亡交通事故，今年共發生3件，較去年同期增加2件。

警方深入分析行人死亡交通事故可能的肇事原因，發現3件事故中行人本身都有違規，包含不依號誌指示穿越道路，及未行走行人穿越道。

為維護行人路權及防制嚴重死傷事故發生，信義分局特別進行維護「行人路權」精準執法，今年共取締車輛未禮讓行人違規1385件，較去年同期增加98件；取締行人違規2609件，較去年同期增加近5成、852件。

警方呼籲時值歲末年終，冬季晝短夜長，晨昏時段天色光線昏暗，又常逢降雨致視線不佳，車輛駕駛人容易疏未注意來往行人，提醒駕駛人行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況，保持隨時可剎停狀態，並注意有無行人通過；另行人應行走行人穿越道並遵守燈光號誌指示，避免違規穿越道路。