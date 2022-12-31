據韓聯社報導，韓國最大在野黨共同民主黨議員李在汀30日通過韓國外交部證實的訊息，近2周以來，240多名韓國駐華使領館（大使館、總領事館、分館）韓籍職員確診感染新冠病毒。

報導稱，韓國在中國共設有10個使領館，韓籍員工總數約380人，其中63％的人已確診新冠。韓國外交部官員透露，目前尚未出現重症患者，逾210人已康復並返崗。

另外，隨著中國境內疫情擴散，駐成都總領事館和駐瀋陽總領事館本月19日至23日暫停簽證業務。韓國外交部表示，在疫情爆發的艱難環境中，韓國駐華使嶺館始終堅持做好外交和保護旅外公民的本職工作。

報導稱，中國政府近期一改堅持3年的清零政策，開始與疫情共存，境內確診人數呈現激增態勢。美國等大多數國家已針對從中國出發的旅客採取入境限制措施，韓國政府當天也公佈了相應措施。

韓國政府30日宣布，韓國駐中國的外交機構將從2023年1月2日至31日停發赴韓短期簽證，但有外交／公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。此外，暫停從中國起飛赴韓的航班增班計畫，要求自華入境人員在入境前後接受新冠檢測。此外，來自中國的航班將統一降落在仁川國際機場。