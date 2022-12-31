美國國會今天公布前總統川普自2015年至2020年的聯邦納稅申報表，凸顯他藉著申報鉅額虧損來減少繳稅，在執政第一年和最後一年繳納的聯邦所得稅都非常少。

川普向來力阻稅務申報資料曝光，一度要求最高法院介入，但聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）日前表決確定公開並於今天公布。

這些資料佐證美國國會稅制聯合會（Congress Joint Committee on Taxation）先前的報告內容，即川普在擔任總統之前和執政期間都申報鉅額虧損，藉以減少繳稅或實際上免繳。

舉例來說，他的納稅申報表顯示分別在2015年和2016年結算1.05億美元和7300萬美元的虧損。

川普個人和旗下企業這些數以千頁計的聯邦納稅申報文件構成一個關於他財務的複雜資料網絡，勢必受到審計人員和政敵細究。

美國有線電視新聞網（CNN）整理這次文件揭露的重點。

● 供外界一窺川普可議的納稅申報

檢視過資料的國會稅制聯合會指出，川普在申報表中提到許多有問題的項目，包括他聲稱貸款給孩子們所獲的利息，國會稅制聯合會認為這可能顯示川普在掩蓋贈與。

稅制聯合會表示，審計人員應調查川普與孩子們簽署的貸款協議，包含利率。舉例來說，如果川普貸款給孩子的利率不同於市場利率，就可能被視為需要申報的贈與，必須以更高的稅率計算。

也有人對川普列出的收支打平抱持懷疑。

例如，川普2017年申報負責他私人直升機的公司DJT Aerospace LLC收入為4萬2965美元，支出也是4萬2965美元，意即公司賺的每一分錢都與薪資、燃料等支出「完美」相抵消，因此這家公司收入為零，不必繳稅。

前美國國稅局犯罪調查部門監督特別專員席爾（Martin Sheil）說：「總支出等於總收入，這在統計上是不可能發生的事。」他說這些數字不能證明有違法情事，但「就是不會發生」。

● 僵持多年才公布資料

經過近4年的法律戰，民主黨主導的歲計委員會數週前終於拿到川普的納稅申報表。委員會上週表決通過公布資料，但由於需要刪除社會保險碼等個人敏感資訊，因此等到今天才公布。

美國總統過去通常自願公開納稅申報文件，但川普和他的法律團隊一直試圖保密，聲稱國會從未立法要求取得總統的納稅申報表。

資料公開後，川普發布聲明說：「民主黨人絕對不該這麼做，最高法院絕對不該同意，這對很多人來說，都將導致可怕的後果。」

他還說稅務申報表「再次展現我有多麼令人自豪的成就，以及我如何藉貶值和各種稅金減免方式作為一種鼓勵，創造數以千計工作機會、打造宏偉結構和企業」。

共和黨人在上週的歲計委員會閉門會議中警告，共和黨明年初將掌控眾院，民主黨人現在公布川普的稅務資料，到時可能招來報復，例如共和黨會追查現任總統拜登之子韓特（Hunter Biden）的稅務。

● 納稅申報表顯示川普執政時持有外國銀行帳戶

根據納稅申報單，川普於2015年到2020年申報持有外國銀行帳戶，包括2015年到2017年在中國持有一個帳戶。

依規定，川普須向美國財政部轄下「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）申報這些帳戶。檔案顯示，他在英國、愛爾蘭、中國都保有外國銀行帳戶。

「紐約時報」2020年披露川普持有中國的銀行帳戶一事，川普集團（Trump Organization）的律師當時說，這個帳戶與川普國際酒店管理公司在當地推動業務有關。

有趣的是，當時川普正與拜登在總統大選肉搏，川普陣營還把拜登描繪為中國的「傀儡」，但拜登的所得稅申報表和財務資料都顯示拜登並無來自中國的商業交易或收入。川普猶如「惡人先告狀」。

申報表還顯示，川普在第一年執政的2017年，繳交的外國稅金比美國聯邦所得稅還多。當年他只繳750美元美國聯邦所得稅，因為他前些年申報鉅額結算虧損，等於實際上免除在美國納稅義務。但同一年，他向外國政府繳了近100萬美元稅金。

川普在納稅申報單上列出的生意收入、稅金、支出或重要財務項目，涵蓋亞塞拜然、巴拿馬、加拿大、印度、卡達、韓國、英國、中國、多明尼加、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、格瑞那達、波多黎各、喬治亞、以色列、巴西、荷屬聖馬丁（St. Maarten）、墨西哥、印尼、愛爾蘭、土耳其、聖文森。

● 川普對慈善捐獻恐表裡不一

川普執政時承諾每年捐出40萬美元全部薪資給慈善機構，但他沒有在2020年納稅申報單上列舉這一項。在歲計委員會公布的6年資料中，這是他唯一沒有列舉慈善捐款的一年。

川普2020年遭逢重大財務打擊，可能是因為COVID-19疫情波及到他的旅館產業。他在2018年、2019年申報大筆慈善捐款，有助於減免他當時申報的所得稅應繳金額。

但他在2020年申報480萬美元鉅額虧損，光這一項就讓他得以免繳聯邦所得稅。

此外，川普的慈善捐助在總統任內呈逐年降低。2017年他捐助180萬美元、2018與2019年各捐50萬美元。

● 總統審計

歲計委員會負責監督國稅局和擬定稅務政策，並依據美國稅法第6103條要求取得川普的納稅申報表。委員會的報告主要聚焦在川普執政時的納稅申報表，是否在國稅局對總統的強制審計計畫下受到應有的查核。

委員會發現，國稅局在川普掌權時期只針對他2016年的納稅申報表展開一次「強制」審計。

目前仍以民主黨占多數的眾議院上週通過一項法案，在象徵意義居多的表決中同意改革總統審計程序，但新一屆國會將由共和黨掌控眾院，預料參議院不會在新一屆國會就職之前處理這項法案。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1111231