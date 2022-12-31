由宋逸民主理的「藝起發光」協會最近輪番被爆出做假見證、情緒勒索、甚至牧師資格遭受質疑等內幕，而宋逸民本人暫時未回應。過去是影集《通靈少女》原型的索非亞，近日上節目被問到此事，無奈以一句話總結，表示：「愛我們的是神，控制我們的是人」。

近日索非亞上《新聞挖挖哇》被問到是否有關注到宋逸民和小甜甜的新聞？覺得是宗教、社會還是影劇新聞？索非亞說覺得就是「人類的新聞」，而且不只台灣，各地都一樣，相關的事情也不僅限發生於基督教信徒身上，「所有的宗教，包括伊斯蘭教也有這種的」，她認為就是人類被控制的新聞。

通靈少女索非亞如何看待宗教問題紛爭？

索非亞說，她記得2020年新冠肺炎爆發時，台灣也有為了要不要遶境的問題有過口水戰，她那時被問這題就說覺得很掙扎，應該要回到基本去思考，「愛我們的才是神，控制我們的是人」，神一定是愛人的，「神是不會讓你害怕，覺得我不做什麼會怎麼樣」。

索非亞說，如果有感覺到上述被控制的感覺，「宗教這麼多就換一個就好了」，不應該擔心自己是否少做了什麼就得不到神的祝福或愛。引來網友回應：「控制，沒錯，所以我雖然佛教徒，但我不去道場也不參加法會」、「說的好」、「索非亞真棒！點出腦控？被控制！ 被隔絕！ 阻止與外面的人接觸！說的真好！」。