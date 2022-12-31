國道三寶出沒！網路上近期流傳一段影片，一名男子駕車行駛國道，遇上前方一輛白色的BMW轎車不斷左右鬼切，險些波及其他用路人，誇張行徑讓他痛罵「是在酒醉膩！」，而影片結尾則放上該鬼切轎車的女駕駛照片，不少網友歪樓聚焦女駕駛火辣的身材，掀起網路熱議。

從曝光的影片畫面可以看到，男子行駛在國道上，前方一輛白色轎車持續左右鬼切，過程中還差點擦撞到其他車輛，讓他忍不住痛罵「你X勒，這個開車的是在酒醉膩」。

事發當時天氣陰暗飄雨，白色轎車沒有打開車燈，行駛一段距離後，疑似與前方車輛發生碰撞，緊急往右躲閃，誇張的駕駛行為讓車上女乘客大喊，不要在該車旁邊，看起來實在太危險。

影片的結尾為一名疑似白車駕駛的女子，只見她穿著小背心、熱褲，雖然身上還有一件灰色外套遮擋，卻完全擋不住她的好身材，吸引不少網友熱議。

另根據《記者爆料網》臉書貼文，稱收到該車主私訊，指這起事故發生於1年前，已與當事人達成和解，但是否屬實仍待釐清。