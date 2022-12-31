金門小三通即將於1月7日重啟第一階段的春節專案復航，內政部政務次長陳宗彥特別於昨(30)日飛抵金門趕赴水頭碼頭，分別至警政署高雄港務警察總隊金門港中隊及移民署金門國境事務隊視察，期勉負責旅客通關任務CIQS做好整備工作，並慰勉第一線執勤人員，陳宗彥指示中央各單位與金門縣政府需通力合作執行專案，讓金門鄉親及兩岸交流漸漸回到正軌。

金門小三通自2020年2月10日停航已近3年，此次在春節前行政院通過「金馬地區民眾春節交通專案」，陳宗彥希望CIQS與金門縣警察局共同守護國境，做好人流管理。另外春節將近，對於防堵非洲豬瘟，亦需由檢疫及海關等友軍單位保持密切配合，落實全民防疫，防堵疫情於境外。

陳宗彥指出，此次復航專案適用對象為金馬地區民眾、陸生、陸籍配偶等對象，有往返兩岸需求者已於日前向地方政府辦理登記，後續將依公告作業辦理。陳宗彥也頒發慰勉金予維護國境工作港警、金門縣警察局及移民署第一線同仁，並期許各單位成為穩定金門民心的重要力量。

移民署提醒，專案期間運輸業者須依名冊載運旅客，查獲未依規定載運不符專案入境對象，將依法舉發裁罰。高雄港務警察總隊希望鄉親注意隨身行李安全、遵守場站動線及交通秩序。