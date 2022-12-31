陳男騎車自撞公車站牌，人倒地後機車再往前撞上電線杆才傾倒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

陳姓男子擔任外送員，30日晚間9時騎車行經台南市安南區長溪路二段南向北時，突然在電線杆前不支倒地，路人驚聞撞擊聲報案，救護人員到場時，陳男已失去呼吸心跳，緊急送醫急救仍回天乏術，陳母深夜聞噩耗哭斷腸。

52歲陳男單身無子，與父母同居，每天擔任外送員維生，30日晚間寒風冷冽仍辛苦工作，他騎車行經長溪路二段南向北時，突然偏向撞上1支公車站牌，人摔往地上，機車持續向前撞擊前方的電線杆，附近路人聽見巨大撞擊聲，趕緊報案。

警消趕到現場，救護人員發現陳男雖無明顯外傷，身體沒有血跡，竟已無呼吸心跳，現場急救後緊急送醫仍告不治。

警方調閱監視器畫面，發現陳男上半身撞到公車站牌，但身體沒有明顯傷痕，車禍現場無血跡，通知家人到案詢問，得知陳男生前無特殊病史，正調查是否為疲勞駕駛或心血管疾病原因造成死亡車禍。

「我兒子平常都很認真工作，怎會發生這樣的事？」陳男的72歲母親趕到派出所應訊時泣不成聲，情緒激動一度無法接受筆錄詢答。警方眼見母子在年關前天人永隔，在一旁也覺得感傷，暫時中斷製作筆錄，要她先在一旁休息。

警方表示，陳男騎車自撞身亡，但不見明顯外傷又無病史，詳細死因還需擴大調閱監視器才能進一步釐清。