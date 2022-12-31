義大世界「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，將與民眾一同迎接2023年元旦曙光，警方預估今日傍晚起有大量車流湧入義大世界跨年，將實施交管，於今晚8時起禁止汽車進入。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

義大世界「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，將與民眾一同迎接2023年元旦曙光，警方預估今日傍晚起有大量車流湧入義大世界跨年，將實施交管，於今晚8時起禁止汽車進入。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

義大世界「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，將與民眾一同迎接2023年元旦曙光，警方預估今日傍晚起有大量車流湧入義大世界跨年，將實施交管，於今晚8時起禁止汽車進入，11時後機車也禁止入城，呼籲民眾遵守管制規範，共同紓解驟增車流，歡喜迎接新年到來。

義大世界元月今日晚間將施放999秒大型立體藝術煙火秀，為了因應前往參加跨年活動的大量車潮，轄區高雄市仁武分局屆時將實施交通管制，範圍包含澄觀路／水管路口、義大二路／水管路口、義大二路／學城路口、186甲線／嘉保路口、186甲線／高46線路口、186甲線大樹平安橋、水管路／仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。

警方表示，在進場管制方面，預計今日晚間8時起停車場容納率達高峰即啟動第一階段「汽車」管制措施，禁止汽車入城（得出城），並預計於晚間11時起啟動第二階段「全面」管制，禁止汽、機車入城（得出城）。

在散場管制方面，第一階段於元旦當日0時起至1時止，僅開放「機車」出城，以汽車前往之用路人請耐心等候至第二階段1時起出城（僅第二停車場之汽車得提前於第一階段由186甲線右轉大樹方向出城）。為確保交通順暢，現場實施交通管制時間將視車流情況機動調整，請民眾隨時收聽警察廣播電台，瞭解最新交通路況。

另為提升跨年活動交通便利性，義大世界規畫接駁車，供入出城遊客免費搭乘。因應入場時段，於31日12時起在水管路三段「永達仁武分校」門口設立接駁點及「仁欣莊園」臨時停車場；另於18時起加開「安樂東街」臨時停車場及接駁點，便利遊客轉乘接駁車；散場時則可運用義守大學旁「戶外第一停車場」返回前兩處接駁點。

義大世界「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，將與民眾一同迎接2023年元旦曙光，警方預估今日傍晚起有大量車流湧入義大世界跨年，將實施交管，於今晚8時起禁止汽車進入。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

在佛陀紀念館部分，管制時間為31日至1月2日的上午8時至下午5時，管制措施包含台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉，統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制，統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離，另外在統嶺溝北側便道則會以交通錐封閉圍設行人通道，保障行人通行安全；另在大樹舊鐵橋溼地公園週邊，於永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，並將加強周邊交通疏導，執行違停拖吊，請民眾務必遵守交通規則。

因應連續假期車潮，仁武分局建議民眾多加利用大眾運輸工具，讓旅遊更加順暢。欲前往佛陀紀念館(另有高鐵左營站哈佛快線)或大樹舊鐵橋的民眾，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運，前往義大世界的民眾可以運用高鐵左營站8501義大客運。警方呼籲，民眾如遇塞車，請耐心等候並聽從交通指揮，遵守交通規則，由警民共同維護交通順暢及用路平安。