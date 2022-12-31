偷兒懸掛偷來車牌行竊百萬電纜線 車主見警方上門一頭霧水喊冤

45歲劉姓男子，日前凌晨零時在基隆偷拔一輛停放在路邊的CRV休旅車車牌，再懸掛在自己同款的車上，開車到北市忠孝東路7段一處工地，竊取近百萬元的電纜線。

劉嫌行竊得手後，凌晨4點又馬上飛車返回基隆，偷偷將車牌掛回原車。警方接獲報案展開追查，凌晨5點依作案車輛的車牌找到基隆車主，睡眼惺忪的車主見警方上門一頭霧水，表示自己將車停好後就回家睡覺，怎麼可能跑到台北行竊。

北市警南港分局南港派出所調查，竊賊曾到便利商店戴上鴨舌帽變裝，再返回基隆將車牌裝回原車，以為這樣就神不知鬼不覺，企圖混淆警方查緝。

但警方仍迅速鎖定劉嫌涉案，經向法院聲請搜索票及檢察官聲請核發拘票，至劉嫌基隆住處進行拘提、搜索，在他車上起獲犯案工具老虎鉗2支、破壞剪1支、棘輪式電纜剪1支、螺絲起子2支、註銷車牌2面等犯案工具，另在劉嫌隨身衣物中搜出安非他命數包。

警方調查，劉嫌在搜索前一天，也以相同手法跑到忠孝東路7段、昆陽街2處工地竊取電纜線變賣。全案訊後，依竊盜、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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