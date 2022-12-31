「熊大的麗寶小鎮」吸引許多熊大、兔兔、莎莉粉絲慕名而來，預約場次相當熱烈。（麗寶樂園度假區提供）

「熊大的麗寶小鎮」吸引許多熊大、兔兔、莎莉粉絲慕名而來，預約場次相當熱烈。（麗寶樂園度假區提供）

「熊大的麗寶小鎮」吸引許多熊大、兔兔、莎莉粉絲慕名而來，預約場次相當熱烈。（麗寶樂園度假區提供）

「熊大的麗寶小鎮」吸引許多熊大、兔兔、莎莉粉絲慕名而來，預約場次相當熱烈。（麗寶樂園度假區提供）

元旦3天連假31日起登場，全球唯一「熊大的麗寶小鎮」昨開城迎客，今天吸引許多熊大、兔兔、莎莉粉絲慕名而來，預約場次相當熱烈。為了回饋粉絲，特別舉辦4場次熊大鎭長、兔兔偶裝見面會；另外，即日起到1月8日，每日上午第一個場次前200名入場遊客，還贈送限量版熊大麗寶小鎮氣球，粉絲手腳要快趕緊衝一波。

麗寶樂園度假區指出，全球唯一、首次亮相的「熊大的麗寶小鎮」盛大開幕，現場粉絲除了尖叫聲連連、直呼可愛到快融化外，手機、相機快門更是按個不停，每個經典LINE FRIENDS明星場景，都可以拍個好幾百張還拍不膩，超擬真、趣味的聲光互動裝置更讓每位遊客都愛不釋手。

今日特別在11點、13點、15點、16點，共4個場次舉辦熊大鎭長、兔兔偶裝見面會，許多大小朋友嗨翻天！

來自新竹鄭小姐前一天就先上網購票現場預約，衝第一場次入園遊玩。另一位超級熊大鐵粉也是從彰化跑來，帶著超齊全的熊大裝備，從衣服到玩偶還有熊大專屬的外出提籃，為了就是要來跟熊大、兔兔一起度過快樂的元旦跨年假期。

「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，擁有超吸睛的四大亮點。亮點一、700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情的在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗。

亮點二、由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星為主的七大互動主題區有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像、及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」等七大互動主題區，分別著不同的驚喜等你來蒐集。

亮點三、從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點，讓你一踏入小鎮記憶體就被秒殺、快門按不停。

亮點四、相機先吃！「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型餐點有熊大、兔兔、莎莉奶酪、大小朋友都愛的熊大霜淇淋、超萌Q令人捨不得吃掉的熊大、兔兔造型機蛋糕、好吃又可以蒐藏的熊大造型爆米花桶，還有一定要買的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」熊大、兔兔商品一應俱全。讓大小朋友能在「熊大的麗寶小鎮」收穫嶄新的笑容，來到這裡與熊大、兔兔開啟夢幻回憶篇章。

麗寶樂園度假區表示，今起3天元旦連假登場，早上中部天氣良好，暖陽露臉，晚間9點至凌晨1點，還有連續舉辦7年的2023台中新站麗寶跨年演唱會，預估今天整個度假區將吸引約10萬人共同揮別2022，迎接2023。