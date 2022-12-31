沒想到勇士竟在史蒂芬柯瑞、威金斯兩大主力因傷缺陣期間越打越好，關鍵當然還是普爾！普爾31日單場轟進5顆三分球，攻下全場最高41分，另有6助攻、5籃板，這是他本季第2次得分突破40，「浪花弟」克雷湯普生也拿31分，幫助勇士118比112逆轉擊敗拓荒者，勇奪4連勝，西區排名也躍居第9。

勇士開賽就靠克雷湯普生神準外線打出9比0開局，光在首節，克雷湯普生就摘15分，普爾也有14分，傑若米更在首節結束同時投進大號三分球，勇士一度領先到17分，但在次節一開始換成拓荒者打出10比0猛攻追上，打完上半場，勇士僅以60比56領先。

儘管拓荒者射手安芬尼西蒙斯下半場開打沒多久，就因重摔倒地進入休息室檢查，拓荒者反而靠著利拉德與葛蘭特聯手把比數超前，更一度領先到11分，可是勇士最後關頭展開反撲，更靠庫明加最後2分09秒的灌籃取得111比110超前。

克雷湯普生隨即補進三分外線，擴大勇士領先到4分，利拉德接著雖投進兩分，卻在最後40秒被迪文森佐抄截，迪文森佐更在最後24.3秒投進致命三分球，安芬尼西蒙斯搶投三分不進，拓荒者只好把普爾送上罰球線，他在最後14.2秒兩罰中1帶走勝利。

勇士除了普爾與克雷湯普生，卓雷蒙格林也拿10分、11籃板及4助攻，迪文森佐9分、9籃板及4抄截；利拉德替拓荒者貢獻34分、9籃板及5助攻，安芬尼西蒙斯22分，葛蘭特19分，哈特12分、11籃板及7助攻，拓荒者排名仍居西區第8。