MBC演技大賞在昨(30)日盛大登場，由《黑話律師》李鍾碩與潤娥一同摘下「最佳情侶獎」的桂冠。豈料，李鍾碩於得獎感言中對「他」甜喊：「我喜歡你很久了。」遭網友質疑是認愛舉動。引來有著南韓最強狗仔之稱的「D社（Dispatch）」加緊放出元旦猛料。而今元旦前夕，D社提前爆出李鍾碩與IU（李知恩）一同於日本度過聖誕佳節，知情人更稱兩人已交往4個月。

李鍾碩在昨日的獲獎感言中特別指出有位朋友，在他服完兵役，感到恐懼、痛苦時鼓勵他，「當時有人給予我積極正向的思考，我想藉機和那位說話，謝謝你總是讓我這麼帥氣，我想說『我喜歡你很久了，也非常尊敬你』，讓我知道這段時間『努力地活以成為更好的人』。」那時就有網友猜測此舉與宋仲基一樣，是「認愛舉動」。更有網友指出今年元旦的D社爆料沒意外就是李鍾碩有新對象，豈料，今日稍早，網友的預言成真。

據韓媒《Dispatch》報導，現年33歲的李鍾碩與29歲的女歌手IU，在名古屋的高級度假村度過了3天2夜的聖誕約會，並且為了掩人耳目，兩人還特別訂不同地的機票，李鍾碩20日為了見面會飛到大阪，IU則是帶弟弟於24日飛到名古屋，最終則是在高級渡假村Amanemu裡會合。此外，他們在機場現身時，還揹著同款包包與戴著相似眼鏡，造型酷似「情侶裝」。

據悉，此次約會還是由李鍾碩親自規畫，雙方的親友更指出：「家人已經知道了他們的關係」，大約已經交往了4個月，並指出：「先前IU為李鍾碩妹妹的婚禮唱了祝歌，李鍾碩也邀請弟弟參加聖誕旅行。」可見兩人的交往獲得了家人的認可。而網友們在得知消息後，也在韓網論壇上爭相留言為兩人獻上祝福。