遠傳(4904)持續深耕ESG永續經營，今年連續第5年獲台灣指數公司通知入選為「臺灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）之成分股企業，並獲頒成分股專屬標章。

臺灣永續指數為臺灣指數公司與國際指數公司富時羅素FTSE4GOOD於2017年起共同合編，為國內第一檔完整結合 E（環境） 、S（社會）、G（公司治理）與財務指標，並透過300項以上的細項指標對上市公司進行評鑑、篩選之投資型ESG指數，用以表彰積極落實永續發展責任的上市公司投資績效表現。

遠傳近年持續深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安技術，持續數位轉型，提供更多元、分眾的優質數位服務，累計今年1至11月，新經濟營收年成長率達20%，營收佔比達19%，締造連續11個月雙位數成長的佳績。

除了營運績效亮眼，遠傳兼顧企業永續責任，在偏鄉議題上，遠傳5G遠距診療資源深入偏鄉，迄今遍及台灣12縣市、35鄉鎮，涵蓋261村里，服務超過3.1萬人次，同時號召員工擔任偏鄉學童筆友志工，拓展孩子們的視野；面對氣候變遷，遠傳和台灣青年氣候聯盟合作，前進國小推動氣候教育、更發揮大企業影響力，攜手供應商共同減碳，目標在2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。

遠傳推動ESG持續獲得國內外肯定，2022年為國內唯一通過ISO 20400永續採購指南驗證的電信業者、入選2022天下永續公民獎永續100強、2022 TCSA台灣企業永續獎「台灣百大永續典範獎」；在國際關鍵永續評比上，遠傳連續4年入選「道瓊永續世界指數」成分股，並連續7年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。