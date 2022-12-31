高端公司股票涉內線交易案遭士林地檢署調查，傳董事長張世忠認罪。中廣董事長趙少康今點名，蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌與衛福部前部長陳時中等一干民進黨大頭，都是共犯結構，蔡更是始作俑者。

趙少康說，現在要查的不只是內線，還要查誰護航高端一關一關的過？誰用人頭插股？綠金沆瀣一氣，假藉疫情大發國難財，可惡到極點；高端出了這麼大的醜聞，一路袒護高端的蔡英文總統難道還在那默不吭聲裝無辜？

趙少康表示，蔡英文總統打著支持國產疫苗旗號把高端捧上天，好像只有打高端才愛台灣、才是民進黨死忠，把打高端變成一種意識形態，不打就是對蔡不敬不忠，逼得民進黨部長、立委紛紛打高端表態，智商倒退到80。

趙少康說，民進黨愚民政策是搞什麼都要無限上綱，反核、抗中、愛台灣均是，連打疫苗都是如此，把打高端搞得像唸毛語錄一樣，「指鹿為馬」、「揠苗助長」、「愛之適足以害之」都無法描述民進黨、蔡英文政策的荒謬。

趙少康認為，正是在這種政治正確氛圍下，才讓高端市值從30億元被炒作到800多億元，中間有好幾次跳空漲停時機都很奇怪，「我才不相信沒有人在中間搞鬼」，搞內線的有恃無恐，若不是這次九合一選舉民進黨大敗，高端恐還不會出事。