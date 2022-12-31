公視總經理徐秋華。（公視提供）

公視宣布明2023年1月1日起，展開多項重要計劃，除成立「數位內容部」，以打造「公視＋」成國人最常用本土OTT平台，開拓兒少、親子內容。2023年公視也將主辦2023世界公視年會；延長《東南亞語新聞》，播出東南亞語戲劇；此外，《我的婆婆怎麼那麼可愛》也將於泰國公視以泰語播出。

公視董事長胡元輝表示，第七屆公視董事會已通過未來3年營運目標，宣示將以「感動國民、躍動國際」做為公廣集團未來願景，並且已經加速展開數位轉型等重要工作。2023年1月1日公視成立數位內容部，宣示積極展開數位轉型！數位內容部將由前LiTV內容營運副總謝玒玲領軍，除將運用公視節目與片庫資源策展外，亦將自製網路原生節目，期待以更多創意，加上網路互動特質，進一步擴大公共電視在新媒體上的節目與服務。而胡元輝董事長更期許未來打造「公視＋」成國人最常用本土OTT平台。

公視總經理徐秋華表示，未來所有節目並非一定要在頻道首播，而是要用不同平台，觸達到不同的觀眾，使節目內容可以讓最多需要的觀眾看到。率先在公視＋首播的將是兒少節目，並推出兒少專區服務，為親子內容提供友善的網路使用環境。公視也不再只是電視台，而將自我定位為內容提供者，節目製作之初，就要為各種不同的平台設計不同的應用方式與內容。徐秋華還表示，「為數位內容成立獨立的組織，是表示我們對數位轉型的重視，但不是讓這個部門獨立承擔所有數位轉型任務，公視所有部門都應該要有必須轉型的深刻體認，不過公共電視確實已往公共媒體之路再向前跨了一步。｣

2023年公視的國際大事是接辦INPUT世界公視年會，今年五月徐秋華率隊去西班牙巴塞隆納向INPUT 董事會進行簡報，並順利取得2023的主辦權。這是公視繼2006年之後，第二度成功爭取舉辦。胡元輝說，巧合的是2006年時，他擔任公視的總經理，這一次，他又回來公視擔任董事長，跟這個國際公視的最大活動似乎有很深的緣分。

2023年5月14-18日的活動期間，將有來自歐美、日韓與澳洲等35國公共電視節目製作人等電視工作者來台，估計將有500人以上的與會者。我國影視產業工作者在活動中，能與各國專業人士進行交流，彼此分享節目產製經驗。於5月12日舉辦的高峰會也將邀請到日本NHK、韓國KBS、加拿大CBC、英國BBC、新加坡 Mediacorp等國家的媒體高層，以及公共媒體聯盟PMA代表到訪，針對各國面對數位轉型時代中，「數位治理」的營運理念等議題進行討論。

為了更能傾聽觀眾的聲音，明年起公視會透過「公共電視在地夥伴」募集活動，讓認同公視的觀眾能在全台各地自組社群組織，公視也會協力舉辦活動，藉由與觀眾自發性的活動，讓公視資源能為民所用，同時落實「傾聽與對話」，爭取民眾的支持與認同。

在節目方面，公視明年將投入更多資源在國際新聞與紀錄片，規劃在國際主要城市設置駐點記者，讓更多國際新聞有台灣觀點，同時招牌的紀錄觀點節目除了選播來自全世界各國最優秀的紀錄片之外，亦將增加本國紀錄片的製作資源。

2023年公視除了產製華語、台語、客語節目外，更將延長《東南亞語新聞》時長，也會導入東南亞語戲劇節目，讓生活在臺灣的新住民，能藉由公視收看優質節目。明年還有與中華電信合作的戲劇將赴越南拍攝，《我的婆婆怎麼那麼可愛》泰語版將在泰國公視播出，公視將持續在東南亞各國強化國際交流與國際合製。