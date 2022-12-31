國華、友愛街口的美食店家出現大批遊客排隊。（程炳璋攝）

海安商圈附近的店家也有觀光客排隊人龍。（程炳璋攝）

元旦3天連假首日逢告別2022年，各縣市民眾在最後一天瘋跨年，台南市跨年晚會卡司精采加上天氣晴朗，各景區白天即出現觀光人潮，台南市觀旅局估計31日約吸引20萬觀光客，較2021年跨年日增加。

台南市觀旅局統計，元旦3天連假啟動，台南市各景區的觀光人潮都較2021年的跨年日成長，柳營區的德元埤荷蘭村、鹽水區的老街、新化區虎頭埤風景區3地人潮大幅成長2倍。左鎮區的左鎮化石館、學甲區頑皮世界都出現遊客潮。七股區的國聖燈塔是台灣本島2022年最後一道夕陽觀賞地，同樣吸引遊客前往拍照打卡。

國華海安商圈上午就出現2萬人逛街，安平老街也有4000人，2地人潮與去年相差無幾，漁光島舉辦假日市集與淨灘活動，吸引許多人出遊。

「白天逛街吃美食，晚上參加跨年晚會」台南市區一早就出現外地遊客，國華街內的知名美食店家都出現大排人龍。在地店家喜發跨年觀光財。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，元旦連假台南旅宿業的訂房率逾9成，熱門大型旅館及特色民宿早被預訂一空已是一房難求，2021年的跨年日約有20萬人湧入台南，隔天2022年元旦逼近30萬人，2022年全台瘋跨年這天北部陰雨，南部具有氣候穩定優勢，台南市天氣晴朗溫度適中，台南市跨年晚會效應吸引較往年更多觀光遊客潮。