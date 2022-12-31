耗時3年斥資1.3億元的田尾鄉怡心園整治計畫，過去在地人熟悉的牌樓與遊憩設施不見，取而代之的是整片綠地與一間廁所。（吳建輝攝）

廣場內公廁因設計與綠地融合，斜坡草皮直接覆蓋廁所一側，旁邊還有「眺望台」，從眺望台旁樓梯上去，可以直接看到男廁。（吳建輝攝）

包商已經重新設計，用綠葉植物遮掩，增加廁所的隱蔽性，加設遮罩並種植成排的垂葉植物，未來生長以後可以直接遮蔽整個廁所。（吳建輝攝）

耗時3年斥資1.3億元的田尾鄉怡心園整治計畫，過去在地人熟悉的牌樓與遊憩設施不見，取而代之的是整片綠地與一間廁所，其中廁所因男廁旁的「眺望台」可直接窺探男廁內，還因此被戲稱為「賞鳥平台」，如今重新規劃增加綠葉植物遮擋，不過隱蔽性仍堪憂。

田尾城鎮之心怡心園改建工程一波三折，工程原定2021年5月完工，但廠商工程延宕數度卡關停擺，縣府與廠商遲遲沒有共識，最終延宕半年多縣府提解約，還反遭廠商提告，去年8、9月重新招標，由嘉洋營造得標，12月初裝設三年的圍籬卸下，讓完工開放露出曙光。

縣府城觀處表示，彰化縣田尾公路怡心園擴建工程日前竣工，近日陸續在進行驗收動作，監工單位前後共挑出15項小瑕疪，廠商正在著手改善，預計明年1月15日複驗，所以目前公廁仍尚未開放，因此趕不上元旦假期來開放使用。

而廣場內公廁因設計與綠地融合，斜坡草皮直接覆蓋廁所一側，旁邊還有「眺望台」，從眺望台旁樓梯上去，可以直接看到男廁，有民眾看到認為這樣上廁所不就被看光光，花了這麼多錢卻蓋出這種廁所，令人匪夷所思。

縣府城觀處也說明，目前針對民眾疑慮的部分，包商已經重新設計，用綠葉植物遮掩，增加廁所的隱蔽性，加設遮罩並種植成排的垂葉植物，未來生長以後可以直接遮蔽整個廁所，後續包括廁所等15項小瑕疵，都會在1月15日進行複驗，若複驗通過最快16日就可全面開放。