2022年的最後一天即將結束，不少民眾與親朋好友相約看跨年煙火、吃飯聚會迎接2023。一名網友表示，他才25歲已經對跨年無感，只想早點回家睡覺，引起不少網友共鳴，坦言到一定年紀或結婚後，對過節日開始沒有熱情，越來越無感。

原PO日前在PTT表示，以前高中時期會跟曖昧對象相約看跨年煙火，大學時會與朋友一起聚會倒數，但他現在才25歲看到跨年煙火、演唱會都興致缺缺，只想早點回家洗澡睡覺，電視也懶得看，懷疑這樣正常嗎？好奇問大家從幾歲開始對跨年沒興趣。

文章曝光後，不少網友紛紛留言：「交女友開始」、「27或28」、「大學畢業後」、「101跨年一次看到那個人潮之後就不行了」、「上班累到爆，放假當然在家睡」、「在家洗好澡，吃宵夜看電視多愜意」，還有人表示「當你不再對新年抱新希望開始，恭喜你進入躺平的境界了」、「發現自己的人生再怎麼努力就這樣的時候」。

其中，有人指出，結婚是個分水嶺，「有小孩之後都不想出門了」、「結婚以後，認真不騙」、「結婚後就變成睡覺了」。