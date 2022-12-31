國民黨智庫執行長柯志恩近日到泰國遊玩，對於泰國觀光復甦之快感到欽佩，並認為這有賴於泰國政府從國家整體經濟發展的戰略思維下來規劃觀光政策，透過推動永續觀光來復甦經濟。柯志恩想起旗津、寶來的旅遊及旅宿業者曾吐出的心聲，認為中央若無法以國家整體經濟發展思維來規劃觀光政策，恐淪為地方各做各的，最後苦的還是地方基層小商家。

柯志恩今(31)日在臉書指出，泰國從2019年疫情前的國際旅客近4000萬人次、觀光收入達1.91兆泰銖（約1.62兆台幣），最慘曾一整年國際旅客僅42萬人次，如今預估2023年國際遊客可達1900萬人次、觀光收入重返2019年水準8成的9700億泰銖（約8345.8億新台幣），「短短三年時間，觀光復甦之快，令人欽佩」，這樣的成果並非一蹴可幾。

柯志恩提到，泰國政府從疫情期間及後疫情時代，便將眼光放遠到未來，這有賴於泰國政府從國家整體經濟發展的戰略思維下來規劃觀光政策，希望透過推動永續觀光來復甦經濟。柯志恩說台灣交通部觀光局也順應國際趨勢，以「推動永續觀光發展」為目標，但在缺乏國家整體經濟發展的戰略規劃下來推動，能否順利協調各部會及整合產業資源恐怕難以樂觀。

柯志恩透露，她每一次到訪旗津、寶來的時候，當地的旅遊及旅宿業者都告訴她，希望中央與市府能夠提出具體有效的觀光政策，他們要的不多，只求能讓旅客在當地住上一晚，如此才能讓商家真正賺到錢。柯志恩認為，高雄擁有「山、河、海、港」，以及多元的城鄉及傳統文化，卻未能有效規劃及行銷，柯說可以透過串連原鄉、客庄、眷村、漁村、港都等城鄉及宗教文化，規劃深度旅遊；同時盤點醫療資源，成立亞洲癌症治療中心、醫療美容中心，推動國際醫療觀光產業，以吸引更多的國際旅客來到高雄。

柯志恩感嘆表示，若中央無法以國家整體經濟發展思維來規劃觀光政策，恐怕只會淪為地方各做各的，為求短期政績，最後苦的還是地方基層的小商家，她盼政府能在後疫情時代，把握觀光轉型的契機，讓地方的觀光產業不只求得溫飽，還能更加蓬勃發展。