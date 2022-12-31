國立台北護理大學李姓男大生去年間2度潛入校內女廁，偷拍女同學如廁畫面，遭到警方移送法辦。士林地院審結，依無故窺視、竊錄他人非公開身體活動及身體隱私部位等罪，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，李姓男子為國立台北護理大學學生，去年12月7日下午潛入教學樓1樓半西側的女廁中，將手機從廁所隔板下方的空隙伸到隔壁廁間，藉機偷拍如廁中A女未遂，遭到A女當場抓包並喝斥「欸」後，李男逃離現場。

事隔近一周，同月13日上午9時許，李男又見另名女同學B進入思樓6樓女廁，便尾隨入內，將手機舉於隔間上方偷拍B女，經B女察覺後立刻起身追趕，李男再度逃逸。案經A、B女報警，警方循線逮獲李男，將其移送法辦。

李男接受偵訊時，矢口否認涉嫌妨害秘密罪，稱自己並未開啟手機錄影功能，也沒有將手機伸到A女所在的廁間，並沒有偷拍成功等語。

士林地院審理時，法官勘驗A、B女的證詞及現場監視器畫面等證據，認定李男確實涉嫌偷拍，李男僅為了滿足個人慾望，無故持手機侵害A、B等人的個人隱私，對被害人心理造成不可抹滅的傷害，酌情後，分別依無故窺視及竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，各處有期徒刑3月、4月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，沒收做案手機。可上訴。